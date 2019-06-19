بيروت 16 شوال 1440 هـ الموافق 19 يونيو 2019 م واسالتقى رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري في بيروت اليوم وفد أعضاء مجلس الشورى برئاسة معالي الأستاذ صالح بن منيع الخليوي، وحضور رئيس لجنة الصداقة البرلمانية مع المملكة العربية السعودية تمام سلام، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان وليد بخاري.وجرى خلال اللقاء مناقشة العلاقات الثنائية والبرلمانية بين البلدين, إضافة لعرض مجمل التطورات السياسية الراهنة على الساحتين المحلية والدولية.// انتهى //19:55ت م0222