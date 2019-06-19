الدمام 16 شوال 1440 هـ الموافق 19 يونيو 2019 م واسنظمت غرفة الشرقية بالتعاون مع الهيئة العامة للغذاء والدواء اليوم ورشة عمل بعنوان "مبادرة فسح المواد الغذائية المبردة والمجمدة من مستودع التاجر"، وذلك في مقر الغرفة في محافظة الخبر.وحددت الهيئة العامة للغذاء والدواء خلال الورشة أن الأسبوع المقبل سيكون موعداً للفترة التجريبية لمبادرة فسح إرساليات المواد الغذائية المبردة والمجمدة من مستودع التاجر مباشرة لمدة ثلاثة أشهر على أن تدخل مرحلة أخرى تمهيداً للتطبيق النهائي بعد إخضاع العملية لجملة من المراجعات والتقييمات.وأوضح مدير منفذ ميناء الملك عبدالعزيز مناع الدوشان خلال الورشة أن هذه المرحلة سوف تُطبق في أربعة منافذ، اثنين من المنافذ البرية (الميناء الجاف، والبطحاء)، وآخرين من المنافذ الجوية (مطار الملك خالد بالرياض، ومطار الملك عبدالعزيز بجدة)، على أن يعمم على باقي المنافذ بشكل تدريجي، موضحاً أن عدد المنافذ في المملكة تبلغ 4 منافذ بحرية و11 منفذا برياً 4 منافذ جوية .وأفاد الدوشان أن المبادرة التي ستطبق بشكل تدريجي تهدف إلى تسريع إجراءات ودفع عجلة التجارة في المملكة تطبيقا لرؤية 2030، وضمان دقة قرار الإذن بالفسح من خلال المعاينة في أجواء مناسبة مع توفير الوقت الكافي لاتخاذ القرار من المستودع مباشرة دون الخروج إلى أرضيات الموانئ والمنافذ، والتعرف على الظروف الفعلية للنقل والتخزين بالموقع، وإشراك التاجر بالمسؤولية تجاه ما يتم استيراده، وضمان سحب العينات بأجواء مناسبة تضمن عدم تلف العينة وصحة القرار.وأكد أن الهيئة تسعى لأن تصل السلعة للمستهلك بصورة سليمة وآمنة، وتقليل مدة بقائها في المستودعات التي تقتضي دفع قيمة الأرضيات، وهذا يتطلب جهدا مشتركا من الهيئة والمستثمر والمستهلك على حد سواء، وكل هذه الإجراءات التي تنفذها الهيئة تأتي لدعم سلامة وصحة المجتمع.وأشار الدوشان إلى أن الهيئة تعمل بتناغم كبير وتنسيق تام مع الهيئة العامة للجمارك التي تسعى دائما لاختصار وقت الفسح، وتؤكد على مسألة عدم زيادة مدة بقاء السلع والبضائع في المستودعات، لذلك فالآلية الجديدة تتمثل في تكليف مندوب الهيئة بزيارة المستودع وأخذ عينات، ويمكن فسحها مباشرة، فالآلية تقتضي سحب عينات ونقلها لمختبرات الهيئة ومدة الفسح لا تزيد عن خمسة أيام، وكل هذا يعد دعما للتجارة وضمان سحب العينات دونما تلف، خاصة وأن هذه الإجراءات سوف تشمل المنتجات التي تخضع لرقابة الهيئة كافة بما فيها المنتجات الزراعية التي ستحال مسؤولية فسحها ومعاينتها للهيئة مستقبلا.وبين أن المبادرة ستسهم في تسهيل الحركة واختصار الوقت، وتلافي أي أرضيات إضافية على المستثمرين، وسوف يتم تطبيقها بشكل تدريجي في أربعة منافذ (الميناء الجاف، والبطحاء، ومطار الملك خالد بالرياض، ومطار الملك عبدالعزيز بجدة)، وسوف تستمر العملية لمدة ثلاثة أشهر، ثم تُنقل إلى المنافذ الأخرى، وسوف تطبق بشكل تدريجي مع عملية تقويم مستمرة، تجريها الهيئة من خلال لقاءاتها بالمستثمرين، واستطلاعات الرأي التي تنشرها على موقعها الإلكتروني، وبناء على التقييم والتجربة سوف يتم تحديد الموقف.وعن إلزامية المبادرة قال الدوشان: إن المبادرة ستكون إلزامية إذا باتت واضحة لدى التاجر، مشدداً على مسألة زيادة الاستثمار في بناء وتأجير المستودعات التي ستكون خادمة للمبادرة وسبيلا لنجاحها بإذن الله، موضحا أن المنطقة الشرقية تضم في جنباتها 400 مستودع شامل، ويمكن زيادة العدد إذا صار التوجه من قبل المستثمرين أكثر جدية.من جهته أشاد عضو مجلس إدارة غرفة الشرقية ورئيس اللجنة اللوجيستية بندر بن رفيع الجابري بجهود الهيئة في حماية المواطن والمستهلك، داعياً إلى مزيد من التنسيق بين الهيئة ومختلف الجهات المعنية لرفع مستوى التوعية حول العديد من الإجراءات، معرباً عن استعداد غرفة الشرقية لمزيد من التعاون وتنسيق الجهود مع الهيئة لتفعيل وتنفيذ قرارات الهيئة ومبادراتها على أكمل وجه.// انتهى //19:56ت م0223