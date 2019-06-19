الأحساء 16 شوال 1440 هـ الموافق 19 يونيو 2019 م واسنفذ فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمحافظة الأحساء جولات رقابية مكثفة على وكالات السفر والسياحة ومنشآت الإيواء السياحي للرقابة على توفير أفضل الخدمات السياحية لأهالي وزوار المنطقة.وأشاد المدير العام للهيئة في الأحساء المهندس عمر بن أحمد الفريدي بجهود فريق العمل المكلف في إجازة عيد الفطر المبارك الذي قام بـ 27 جولة رقابية على الوحدات السكنية المفروشة والفنادق و9 جولات على وكالات السفر والسياحة، فضلاً عن إحصاء عدد الغرف، ومتابعة الشكاوى المتعلقة بخدمات ونظافة قطاع الإيواء التي وردت عبر مركز الاتصال السياحي (19988) وتم معالجتها بشكل مباشر.وأشار الفريدي إلى تعميم الهيئة مؤخراً إلى مرافق الإيواء السياحي بعدم الامتناع عن حجز الوحدات الخالية، وبين أن الهيئة لاحظت كثرة الشكاوى الواردة لها عن قيام مشغلي مرافق الإيواء السياحي من إجبار النزلاء على القيام بحجز أكثر من المدة التي يرغبها النزيل عند إقامته في المرفق خاصة في فترة المواسم أو الامتناع عن تقديم خدمة السكن للنزيل، مبيناً أن لائحة مرافق الإيواء السياحي تنص على "عدم الامتناع عن حجز الوحدات الخالية بحجة بيع الغرف والوحدات الخالية بمرفق الإيواء السياحي بحسب الطلب من حيث عدد الأسرة إلا إذا امتنع طالب الحجز عن تقديم الضمان المطلوب لتأكيد حجزه.// انتهى //20:06ت م0228