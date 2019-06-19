الجبيل الصناعية 16 شوال 1440 هـ الموافق 19 يونيو 2019 م واساستقبل الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بالجبيل المهندس مصطفى بن محمد المهدي اليوم معالي مدير جامعة طيبة رئيس مجلس إدارة شركة وادي طيبة الدكتور عبد العزيز السراني والوفد المرافق له، بحضور مديري العموم وعددٍ من مسؤولي الهيئة الملكية بالجبيل، وذلك بمركز الزوار.وأكد معالي مدير جامعة طيبة أن عمل الهيئة الملكية بالجبيل يعد عملاقاً ويدعو للافتخار, مشيداً بالروح الطموحة والعالية لدى مسؤولي الهيئة والجهود المبذولة إلى التطوير المستقبلي للمرافق التابعة للهيئة الملكية بالجبيل المختلفة والمتعددة، صناعية وفنية وأكاديمية.وأشار معاليه إلى أن الهدف من الزيارة عقد اتفاقيات ووضع خطة وإطار عمل من شأنها المضي قدماً بين جامعة طيبة بمدينة المدينة المنورة والهيئة الملكية بالجبيل، والاطلاع على التجربة التعليمية الفريدة بمدينة الجبيل الصناعية وتعزيز العلاقة والتعاون بين الطرفين في المجالات المشتركة.واطلع الوفد على عرض مرئي يحكي قصة إنشاء مدينة الجبيل الصناعية وأبرز التحديات التي واجهتها والنهضة الصناعية التي شهدتها منذ نشأتها حتى الآن، إضافة إلى عرض لصور أبرز الشخصيات العالمية التي زارت الهيئة الملكية بالجبيل.كما تعرف الوفد على أبرز عوامل النجاح في مشاريع الهيئة الملكية من خلال جولة في مركز الزوار تعرف من خلالها على أبرز مقومات النجاح في مدينة الجبيل الصناعية كأهمية الموقع والمنطقة الجغرافية وتنوع الصناعات الموجودة فيها والبنية التحتية المتميزة والرائدة وتوزيع الأحياء السكانية بالمدينة، إضافة إلى شبكات التبريد بمياه البحر التي تعتبر الأضخم على مستوى العالم.فيما زار الوفد أيضاً المركز الاقتصادي لمدينة الجبيل الصناعية الذي يتكون من واجهة بحرية عامة من ثلاث جهات فضلاً عن اشتماله لوسط تجاري للمصانع العاملة وللمناطق المجاورة، واستمعوا إلى شرح مفصل عن مدينة رأس الخير الصناعية وخطط التوسع المستقبلية التي تزخر بعدد من مصانع شركة معادن مثل مصنع الفوسفات، وصناعات الألمنيوم والصناعات التحويلية القادمة في هذه المدينة الواعدة.وقام الوفد أيضاً بزيارة لكلية الجبيل الصناعية ومعهد الجبيل التقني وذلك للاطلاع على المخرجات التعليمية والتعرف على الجوانب الأكاديمية والبحثية التي تمتلكها المرافق التعليمية بالهيئة الملكية بالجبيل.وفي نهاية الزيارة شكر أعضاء الوفد القائمين بالهيئة الملكية بالجبيل على حسن الاستقبال, عادين هذه الزيارة لمدينة الجبيل الصناعية ناجحة بكل المقاييس حيث كانت الاستفادة منها كبيرة وكوّنت صورة حقيقية لديهم إلى ما توصلت إليه هذه المدينة من طفرة هندسية وثورة صناعية وتعليمية في مختلف المجالات.// انتهى //20:08ت م0229