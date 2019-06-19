مكة المكرمة 16 شوال 1440 هـ الموافق 19 يونيو 2019 م واسكرم معالي أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص اليوم إدارة مركز حي العمرة و فريق معاً التطوعي بمكة المكرمة، بحضور المدير التنفيذي خالد بن عوض المالكي وأعضاء الفريق.وجاء هذا التكريم نظير عطائهم المميز ومبادراتهم التطوعية الاجتماعية لخدمة أهالي مكة المكرمة وزوارها الكرام، وتطوعهم في العديد من المناسبات والمحافل، وكان آخرها مبادرة إقامة حفل معايدة لعمال النظافة بمناسبة عيد الفطر المبارك للعام السابع على التوالي تحت عنوان : (شكراً ياصانع الجمال) التي كان لها أثر عظيم في نفوس عمال النظافة.وأعرب أمين العاصمة المقدسة عن شكره وتقديره لمدير مركز حي العمرة ورئيس فريق "معاً" التطوعي وأعضائه لتميزهم ووفرة عطائهم وجميل صنيعهم النابع من حسهم الوطني والاجتماعي، مشيداً بريادتهم في تقديم المبادرات والأعمال الإنسانية لمختلف شرائح المجتمع التي تعكس أخلاق أبناء هذا الوطن الكريم.وشدّد القويحص على أهمية دعم الفرقٍ والمجموعات التطوعية، لذا تسعى الأمانة دائماً إلى تقديم الدعم لهذه الفرق، وإيجاد الفرص الضامنة لتوفير بيئة جاذبة للمتطوعين تماشياً مع رؤية المملكة (2030) الهادفة إلى تطوير العمل التطوعي، وزيادة عدد المتطوعين، والعمل على تحقيق الأهداف السامية لخدمة سكان هذه البقعة الطاهرة وزوار بيت الله الحرام.// انتهى //20:23ت م0231