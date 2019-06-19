رياضي / أمم أفريقيا 2019 : المباريات ستتوقف مرتين بسبب الحرارة المرتفعة
الأربعاء 1440/10/16 هـ الموافق 2019/06/19 م واس
القاهرة 16 شوال 1440 هـ الموافق 19 يونيو 2019 م واس
أوضحت اللجنة الطبية لبطولة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم التي تستضيفها مصر في 21 يونيو أن المباريات ستتوقف مرتين بسبب درجة الحرارة المرتفعة .
وأصدرت اللجنة اليوم بيانا وزعه الاتحاد المصري للعبة، حول ارتفاع درجات الحرارة خصوصا وأن النسخة الحالية هي الأولى التي تقام في فصل الصيف .
وبينت اللجنة أن البطولة ستشهد "توقف كل المباريات مرتين لمدة 3 دقائق في كل منها للحفاظ على سلامة اللاعبين"، مشيرة إلى أن كل المباريات ستتوقف مرتين بواقع فترة راحة في كل شوط، تكون الأولى في الدقيقة 30 والثانية في الدقيقة 75 .
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