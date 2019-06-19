القاهرة 16 شوال 1440 هـ الموافق 19 يونيو 2019 م واسأوضحت اللجنة الطبية لبطولة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم التي تستضيفها مصر في 21 يونيو أن المباريات ستتوقف مرتين بسبب درجة الحرارة المرتفعة .وأصدرت اللجنة اليوم بيانا وزعه الاتحاد المصري للعبة، حول ارتفاع درجات الحرارة خصوصا وأن النسخة الحالية هي الأولى التي تقام في فصل الصيف .وبينت اللجنة أن البطولة ستشهد "توقف كل المباريات مرتين لمدة 3 دقائق في كل منها للحفاظ على سلامة اللاعبين"، مشيرة إلى أن كل المباريات ستتوقف مرتين بواقع فترة راحة في كل شوط، تكون الأولى في الدقيقة 30 والثانية في الدقيقة 75 .// انتهى //20:48ت م0232