سياسي / رئيس الوزراء الروسي يجري اتصالًا هاتفيًا برئيس الوزراء الفنلندي
الأربعاء 1440/10/16 هـ الموافق 2019/06/19 م واس
موسكو 16 شوال 1440 هـ الموافق 19 يونيو 2019 م واس
أجرى رئيس الوزراء الروسي ديمتري ميدفيديف اليوم اتصالًا هاتفيًا برئيس الوزراء الفنلندي انتي رين.
وأفاد بيان مجلس الوزراء الروسي أن الاتصال ركز على مناقشة العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي وتنفيذ المشاريع المشتركة في المجالات الطاقة والصناعة والتكنولوجيا المتقدة وتوسيع التعاون الإقليمي عبر الحدود وأفاق التعاون بين روسيا والاتحاد الأوروبي.
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21:20ت م
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