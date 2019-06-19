موسكو 16 شوال 1440 هـ الموافق 19 يونيو 2019 م واسأجرى رئيس الوزراء الروسي ديمتري ميدفيديف اليوم اتصالًا هاتفيًا برئيس الوزراء الفنلندي انتي رين.وأفاد بيان مجلس الوزراء الروسي أن الاتصال ركز على مناقشة العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي وتنفيذ المشاريع المشتركة في المجالات الطاقة والصناعة والتكنولوجيا المتقدة وتوسيع التعاون الإقليمي عبر الحدود وأفاق التعاون بين روسيا والاتحاد الأوروبي.// انتهى //21:20ت م0236