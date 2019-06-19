الطائف 16 شوال 1440 هـ الموافق 19 يونيو 2019 م واسأعلنت جامعة الطائف اليوم، أسماء 32 طالبًا وطالبًة مرشحين للقبول ببرنامج التجسير لخريجي كليات التقنية.ودعت عمادة القبول والتسجيل بجامعة الطائف المرشحين إلى ضرورة مراجعة العمادة في مبنى رقم " 25 " بمقر الطلاب بالحوية، ومبنى رقم " 17 " بمقر الطالبات في الحوية، مصطحبين أصل وثيقة التخرج والسجل الأكاديمي للمطابقة في الفترة من يوم الأحد المقبل إلى يوم الثلاثاء القادم ، منبهة الطلبة المرشحين إلى أنه سيلغى ترشيح المتقدم في حال عدم مراجعته لها في الفترة المحددة.وكانت جامعة الطائف استقبلت طلبات القبول لخريجي الكليات التقنية على برنامج التجسير بالجامعة عبر موقعها الإلكتروني، في تخصصات هندسية وإدارية وفنية، خلال الفترة من 14 إلى 20 رمضان الماضي.// انتهى //21:24ت م0238