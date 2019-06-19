الرباط 16 شوال 1440 هـ الموافق 19 يونيو 2019 م واسأجرى رئيس الحكومة المغربية الدكتور سعد الدين العثماني، اليوم بالرباط مباحثات مع مدير الحكامة العمومية بمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ماركوس بونتيري، الذي يزور المغرب حاليًا.وتناولت المباحثات آفاق التعاون في عدد من المجالات، وخاصة فيما يتعلق بالحكومة الإلكترونية، وإصلاح الإدارة، وتخليق الحياة العامة والسهر على نزاهة الصفقات العمومية وهيكلة الأنشطة الاقتصادية.كما عبر الطرفان عن ارتياحهما لمستوى وحجم التعاون بين المملكة المغربية ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، واستعدادهما لتعميق الشراكة وتقاسم الخبرات في المجالات ذات الأولوية بالنسبة لهما.// انتهى //21:31ت م0239