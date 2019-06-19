عرعر 16 شوال 1440 هـ الموافق 19 يونيو 2019 م واسنظمت جامعة الحدود الشمالية اليوم، اللقاء التعريفي لبرنامج الإثرائي الصيفي بالتعاون مع مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة"، ذلك على مسرح كلية العلوم بالمدينة الجامعية بعرعر.وتناول اللقاء الذي يقيم لأول مرة في منطقة الحدود الشمالية عن البرامج الإثرائية التي تشرف عليها مؤسسة موهبة بهدف تهيئة الطلاب الموهوبين للتقدم في ميادين الإبداع المختلفة من خلال مشاركة خبرات علمية متخصصة، بالإضافة إلى تنمية المهارات التقنية و البحثية والابتكارية لدى الطلاب الموهوبين .// انتهى //21:46ت م0241