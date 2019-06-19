عدن 16 شوال 1440 هـ الموافق 19 يونيو 2019 م واسقُتل وأصيب العشرات من مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران في مواجهات مع قوات الجيش اليمني بمحافظة تعز جنوبي غرب البلاد.وأكد موقع / سبتمبر/ الإلكتروني التابع لوزارة الدفاع اليمنية، أن وحدات من الجيش اليمني شنّت هجمات على مواقع الميلشيا في الجبهتين الشرقية والغربية من المحافظة وأسفرت عن مصرع 17 عنصرًا حوثيًا وجرح عشرات آخرين، كما لقي اثنان من القيادات الحوثية مصرعهم في كمين محكم في مديرية حيفان جنوب مدينة تعز.// انتهى //22:20ت م0245