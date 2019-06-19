جدة 16 شوال 1440 هـ الموافق 19 يونيو 2019 م واسأقامت الأمانة العامة لجمعية مراكز الأحياء بمحافظة جدة اليوم حفل معايدة لمنسوبيها بمناسبة عيد الفطر المبارك في مركز حي المحمدية النموذجي بحضور معالي المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري ورئيس اللجنة التنفيذية للجمعية بمحافظة جدة الدكتور سليمان موصلي وأعضاء اللجنة التنفيذية ورؤساء مجالس الأحياء ومديري المراكز وعدد من منسوبي الجمعية.وألقى الأمين العام للجمعية الدكتور عبدالله الغامدي كلمة دعا خلالها الله أن يعيد هذه المناسبة على الأمتين العربية والإسلامية باليمن والمسرات وهم في صحة وسلامة دائمة، وأن يحفظ الله بلادنا وقادتنا ورجال أمننا وأن يديم على وطننا نعمة الأمن والأمان والرخاء والاستقرار وسائر بلاد المسلمين.ثم ألقى الشيخ سعد الشثري كلمة عبّر فيها عن سعادته البالغة بهذه المناسبة, منوها بأهمية مراكز الأحياء ومسئولياتها في بناء الإنسان فكرياً واجتماعياً ,وعلى ما تقدمه هذه المراكز من برامج تسهم في إيجاد روح المحبة والألفة بين أفراد الحي الواحد ، مشدداً على أن تقيم الجمعية عدداً من الأنشطة الترفيهية الإيجابية لتكون متنفّسًا للشباب وملئ وقت فراغهم بما يعود عليهم بالمنفعة والفائدة .// انتهى //22:24ت م0246