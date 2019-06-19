لندن 16 شوال 1440 هـ الموافق 19 يونيو 2019 م واسفاز وزير الخارجية البريطاني السابق بوريس جونسون اليوم بالجولة الثالثة في انتخابات حزب المحافظين الحاكم لاختيار خليفة رئيسة الوزراء المستقيلة تريزا ماي.وحصل جونسون على 143 صوتًا، مقابل 54 صوتًا لوزير الخارجية الحالي جيرمي هانت، و51 صوتًا لوزير البيئة مايكل قوف و38 صوتًا لوزير الداخلية ساجد جافيد.يذكر أن مراحل التصويت تلتئم بعد حصر نواب الحزب في مجلس العموم المنافسة على المنصب بين المرشحين من خلال خمس جولات تصويت، ومن ثم يقوم أعضاء الحزب في أنحاء البلاد كافة باختيار أحدهما ليشغل أيضاً منصب رئاسة الوزراء خلفاً لماي.ومن المقرر أن تنتهي عملية الاختيار قبل نهاية شهر يوليو المقبل.// انتهى //22:32ت م0247