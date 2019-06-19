واشنطن 16 شوال 1440 هـ الموافق 19 يونيو 2019 م واسأعلن مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" اليوم على إبقاء أسعار الفائدة مستقرّة، لكنه أشار إلى تخفيضات محتملة بما يصل إلى نصف نقطة مئوية فيما بقي من العام للتعامل مع تنامي عدم التيقن الاقتصادي وتراجع في التضخم المتوقّع.وأعلن البنك المركزي أنه سيتخذ اللازم للمحافظة على نمو اقتصادي يقترب من عامه العاشر، في وقت أظهرت التوقعات الاقتصادية الجديدة عدم تغيّر رؤية صناع السياسات للنمو والبطالة.// انتهى //22:33ت م0248