الرياض 16 شوال 1440 هـ الموافق 19 يونيو 2019 م واس

قدّم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض العزاء والمواساة لعبدالله بن إبراهيم الصالح الحبيب وأسرة الحبيب في وفاة والدتهم - رحمها الله - وذلك في زيارة قام بها سموه مساء اليوم لمقر العزاء .

وسأل الأمير فيصل بن بندر الله العلي القدير أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته وأن يلهمهم الصبر والسلوان .

من جهتهم أعرب ذوو الفقيدة عن شكرهم وتقديرهم لسمو أمير منطقة الرياض على تعازيه ومواساته ، داعين الله العلي القدير أن يكتب ماقدّم في ميزان حسناته .

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22:38ت م

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