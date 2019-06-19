القاهرة 16 شوال 1440 هـ الموافق 19 يونيو 2019 م واسيرعى صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن طلال بن عبد العزيز رئيس المجلس العربي للطفولة والتنمية غداً في القاهرة حفل تسليم جوائز الفائزين بالدورة الأولى لـجائزة الملك عبد العزيز البحثية في مجال الطفولة والتنمية في الوطن العربي التي خصّص موضوعها عن "التنشئة على المواطنة".وأوضح أمين عام المجلس العربي للطفولة والتنمية الدكتور حسن البيلاوي في بيان له اليوم، أن الجائزة التي أعلن عنها المجلس في سبتمبر 2017م، جاءت بمبادرة من صاحب السمو الملكي الأمير طلال بن عبد العزيز مؤسس المجلس - رحمه الله - ، من أجل إثراء البحث الاجتماعي والتربوي من خلال تقديم دراسات وبحوث علمية عن قضايا الطفولة والتنمية ودعم حق الطفل في المشاركة والحماية.وأشار إلى أن الجائزة خصّصت موضوع الدورة الأولى عن "التنشئة على المواطنة" لتفعيل المواطنة النشطة التي تقوم على أسس توفير فرص متكافئة وبناء قدرات الأطفال واليافعين لتمكينهم من استغلال هذه الفرص، مبيّنًا أنه تنافس خلال هذه الدورة من الجائزة 87 بحثًا تقدم بها 108 باحثين من 11 دولة عربية، وفاز بجوائزها التي تبلغ عشرين ألف دولار أمريكي 18 باحثًا من 7 دول عربية هي المملكة العربية السعودية والجزائر وسوريا وفلسطين ومصر والمغرب واليمن.وأوضح الببلاوي أن الجائزة تهدف إلى تعميق ثقافة حقوق الطفل من خلال إثراء البحث العلمي في مجالات الطفولة بما يخدم قضايا تنمية المجتمعات العربية ومواجهة التحديات ودعم الباحثين المنشغلين بقضايا الطفولة في البلدان العربية وتحفيزهم وتعزيز الحوار المجتمعي حول القضايا ذات الأهمية بالطفل وتنشئته من خلال البحوث المقدّمة.وسيقوم صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن طلال بن عبد العزيز رئيس المجلس عقب تسليم جوائز الفائزين بالإعلان عن موضوع الدورة الثانية من الجائزة التي ستتناول قضية أخرى محورية معاصرة من قضايا الطفولة والتنمية لتكون نتائج البحوث المقدمة وتوصياتها سبيلاً نحو استشراف مستقبل الطفل العربي وتمكينه من أدوات الحاضر ودخوله عصر مجتمع المعرفة.//انتهى//22:40ت م0251