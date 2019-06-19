اقتصادي / مؤشرات الأسهم الأوروبية الرئيسة تنهي اليوم على تباين
الأربعاء 1440/10/16 هـ الموافق 2019/06/19 م واس
لندن 16 شوال 1440 هـ الموافق 19 يونيو 2019 م واس
أنهت مؤشرات الأسهم الأوروبية الرئيسة تعاملاتها اليوم على تباين.
وأغلق مؤشر "يورو ستوكس 50" القياسي على ارتفاع طفيف بنسبة 0.05 % ليصل عند مستوى 3454.70 نقطة.
وتراجع مؤشري "داكس" الألماني بمقدار 23.22 نقطة إلى 12308.53 نقطة و "أي بي إي إكس 35" الإسباني 9.50 نقطة إلى 9231.20 نقطة، فيما ارتفع مؤشر "أي إي إكس" الهولندي 1.24 نقطة إلى 561.45 نقطة.
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