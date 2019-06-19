لندن 16 شوال 1440 هـ الموافق 19 يونيو 2019 م واسأنهت مؤشرات الأسهم الأوروبية الرئيسة تعاملاتها اليوم على تباين.وأغلق مؤشر "يورو ستوكس 50" القياسي على ارتفاع طفيف بنسبة 0.05 % ليصل عند مستوى 3454.70 نقطة.وتراجع مؤشري "داكس" الألماني بمقدار 23.22 نقطة إلى 12308.53 نقطة و "أي بي إي إكس 35" الإسباني 9.50 نقطة إلى 9231.20 نقطة، فيما ارتفع مؤشر "أي إي إكس" الهولندي 1.24 نقطة إلى 561.45 نقطة.// انتهى //22:40ت م0252