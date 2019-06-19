الرباط 16 شوال 1440 هـ الموافق 19 يونيو 2019 م واسوقّعت المغرب والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي اليوم بالرباط على اتفاقيتي قرض بمبلغ 72 مليون دينار كويتي سيخصص لتمويل كل من مشروع تعلية سد محمد الخامس بالجهة الشرقية للمملكة ومشروع إنشاء الطريق السريع المداري لمدينة العيون.وبمقتضى هاتين الاتفاقيتين اللتين وقع عليهما وزير الاقتصاد والمالية المغربي محمد بن شعبون والمدير العام ورئيس مجلس إدارة الصندوق عبد اللطيف يوسف الحمد فإنها ستسهم في تحسين تنظيم مياه السد، وتعويض انخفاض سعته التخزينية وتقوية تزويده بمياه الري ، ثم إنجاز طريق سريع حول مدينة العيون لتسهيل المواصلات مع مدن الجنوب المغربي وأيضا مع الدول الأفريقية.وأشاد وزير الاقتصاد والمالية المغربي بالدعم المتواصل للصندوق العربي للمشروعات الإنمائية بالمغرب، مبيّنًا أن الشراكة مع الصندوق تتجاوز أربعة عقود من الزمن، وقّع خلالها على 72 عقد قرض.من جانبه، أكد المدير العام ورئيس مجلس إدارة الصندوق أن الصندوق يطمح إلى الإسهام في تمويل مزيد من المشروعات التنموية بالمغرب مستقبلا، مشيدا بالعلاقات الجيدة التي تربط الصندوق بالمملكة المغربية التي من ثمراتها تنفيذ المشروعات الممولة من طرف الصندوق.// انتهى //22:53ت م0254