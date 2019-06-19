بيروت 16 شوال 1440 هـ الموافق 19 يونيو 2019 م واساستقبل فخامة رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون في القصر الجمهوري اليوم، وفد لجنة الصداقة البرلمانية السعودية اللبنانية بمجلس الشورى برئاسة معالي عضو المجلس الأستاذ صالح بن منيع الخليوي, وحضور رئيس لجنة الصداقة البرلمانية مع المملكة العربية السعودية تمام سلام, وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان وليد بخاري.وأشاد الرئيس عون بمبادرات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- تجاه لبنان، مشيراً إلى أن العلاقات التي تربط لبنان بالمملكة تعود لعقود من الزمن.وأعرب فخامته عن تمنياته للمملكة بأن تشهد في ظل الخطوات الجديدة التي تتخذها القيادة الرشيدة المزيد من النجاح والتطور، مبدياً استعداد لبنان للتعاون في كل المجالات.وطلب الرئيس عون من الوفد نقل تحياته إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- .من جانبه، نقل معالي الأستاذ الخليوي تحيات خادم الحرمين الشريفين, وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- إلى فخامة الرئيس ميشال عون وحكومة لبنان، وتمنياتهما بالتوفيق والسلام والأمن للبنان .وشدد معاليه على العلاقات التاريخية بين البلدين والشعبين الشقيقين، وعلى أهمية استمرارها والدعم الذي تقدمه المملكة للبنان واستقراره.وتطرق معاليه إلى خطط المملكة المستقبلية وفق رؤية 2030، مشيدًا بالدور الذي يقوم به الرئيس عون وحرصه على التضامن والتوافق العربي.وجرى خلال الاستقبال عرض مجمل التطورات الراهنة في لبنان والمنطقة، إضافة إلى العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.وفي ختام الاستقبال جرى تبادل الدروع التذكارية.وكان وفد لجنة الصداقة البرلمانية السعودية اللبنانية بمجلس الشورى قد وصل إلى العاصمة اللبنانية بيروت برئاسة معالي الأستاذ صالح بن منيع الخليوي، وذلك في إطار زيارته الرسمية للجمهورية اللبنانية.وكان في استقبال معاليه والوفد المرافق له في صالون التشريفات بمطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، رئيس لجنة الصداقة البرلمانية اللبنانية السعودية تمام صائب سلام, وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية اللبنانية وليد بخاري.وفي بداية الاستقبال رحب رئيس لجنة الصداقة البرلمانية اللبنانية السعودية تمام سلام بمعالي الأستاذ صالح الخليوي ومرافقيه، وأكد أهمية العلاقة الوثيقة والتاريخية بين البلدين .من جهته، أشاد معالي الأستاذ صالح الخليوي بحفاوة الاستقبال والترحيب، مشيراً إلى تميز العلاقات بين المملكة العربية السعودية وجمهورية لبنان في ظل حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على تنمية العلاقات بين البلدين على المستويات كافة، وبخاصة على الصعيد البرلماني، مبدياً فخره بهذه العلاقات.ونقل معاليه تحيات معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ وحرصه على تعزيز العلاقات بين مجلس الشورى السعودي ومجلس النواب اللبناني .يذكر أن وفد لجنة الصداقة البرلمانية السعودية اللبنانية برئاسة معالي الأستاذ صالح بن منيع الخليوي يضم عددًا من أعضاء المجلس أعضاء اللجنة وهم الأستاذ محمد بن راشد الحميضي، والمهندس محمد بن مدني العلي ، والأستاذ ناصر بن عبداللطيف النعيم، والدكتورة نورة بنت فرج المساعد .// انتهى //23:13ت م0257