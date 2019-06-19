بيروت 16 شوال 1440 هـ الموافق 19 يونيو 2019 م واسالتقى رئيس مجلس الوزراء اللبناني سعد الحريري في بيروت اليوم، وفد أعضاء مجلس الشورى برئاسة معالي الأستاذ صالح بن منيع الخليوي ، بحضور رئيس لجنة الصداقة البرلمانية مع المملكة العربية السعودية الرئيس تمام سلام وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان وليد بخاري.وجرى خلال اللقاء تبادل وجهات النظر حول تعزيز العلاقات الثنائية ومجمل الأوضاع في المنطقة، والتأكيد على العلاقات الثنائية المتينة بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات.// انتهى //23:39ت م0259