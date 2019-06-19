بيروت 16 شوال 1440 هـ الموافق 19 يونيو 2019 م واسأقام سفير خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان وليد بن عبد الله بخاري اليوم، مأدبة غداء على شرف وفد أعضاء مجلس الشورى برئاسة معالي الأستاذ صالح بن منيع الخليوي.وحضر مأدبة الغداء التي أقيمت في مقر إقامة السفير في اليرزة، شخصيات سياسية لبنانية بارزة يتقدمها رؤساء الحكومات اللبنانية السابقين، تمام سلام وفؤاد السنيورة ونجيب ميقاتي، إلى جانب الملاحق ومديري المكاتب الفنية بالسفارة.// انتهى //23:40ت م0260