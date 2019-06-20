الرياض 16 شوال 1440 هـ الموافق 19 يونيو 2019 م واسشارك الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية والذهنية في موسم جدة بالعديد من الفعاليات التي انطلقت يوم السبت الماضي وتختتم يوم الجمعة المقبل بمدينة الملك عبدالله الرياضية بمحافظة جدة .وتشمل الفعاليات 3 جولات يومية , بالإضافة إلى فعاليات خاصة بالواقع الافتراضي( VR) وأقسام خاصة للأطفال وكذلك قسم الألعاب الذهنية وغيرها.وأكد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن سلطان بن عبدالعزيز رئيس الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية والذهنية حرص الاتحاد على تنظيم هذه البطولة لإثراء أي مناسبة وطنية واكتشاف المواهب الشابة السعودية.وقال :"فخور بأن الرياضات الإلكترونية والذهنية تستقطب الكثير من شباب وشابات الوطن وتحظى باهتمام جماهيري كبير"، مؤكداً سموه بأن الاتحاد يبذل جهداً مضاعفاً لتنظيم بطولات ترضي طموحاتهم وتوصلهم إلى العالمية.// انتهى //00:12ت م0263