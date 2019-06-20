الرياض 17 شوال 1440 هـ الموافق 20 يونيو 2019 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:القيادة تعزي رئيس وزراء أثيوبياأمير الرياض يستقبل الجهات المشاركة في احتفالات العيد ويقدر جهودهم التنظيمية والأمنيةأمير تبوك يستقبل مدير مطار خليج نيومسعود بن نايف: تضحيات رجال «الدفاع المدني» مشهودةأمير القصيم يدشن مشروعات تنموية بالرس بقيمة 8. 253 مليون ريالأمير الباحة يزور مهرجان الورد والعطور.. ومنتجع «الأرض الخضراء»الجبير: تقرير كالامارد لا أساس له ولن نقبل المساس بسيادة المملكةالنائب العام يستقبل وفد مجلس الشورى ويشيد بدوره الرقابي والتشريعيمركز الملك سلمان يوزع سلالاً غذائية في اليمن.. و100 طن من التمور لبنغلاديش وغانا.. وينظم ورشة عمل «التواصل في النزاع المسلح والأزمات الإنسانية»الحكومة اليمنية: الضغط على الحوثيين يحقق التقدم في العملية السياسيةمشروع قرار عربي لتصنيف الحوثيين جماعة إرهابيةتزايد أدلة ضلوع إيران في هجمات الخليججونسون يفوز بتصويت الجولة الثانية لخلافة مايانفجارات متتالية بمخازن أسلحة الحوثيين في حجة"الانتقالي" يتعهد بتكوين لجنة انتخابات سودانية محايدة.. والمعارضة تكثف الدعوات للتظاهرالجيش الأميركي: لغم بحري إيراني وراء الهجوم على ناقلة النفط اليابانية// يتبع //06:04ت م0003