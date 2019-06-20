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الخميس 1440/10/17 هـ الموافق 2019/06/20 م واس
الرياض 17 شوال 1440 هـ الموافق 20 يونيو 2019 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:
القيادة تعزي رئيس وزراء أثيوبيا
أمير الرياض يستقبل الجهات المشاركة في احتفالات العيد ويقدر جهودهم التنظيمية والأمنية
أمير تبوك يستقبل مدير مطار خليج نيوم
سعود بن نايف: تضحيات رجال «الدفاع المدني» مشهودة
أمير القصيم يدشن مشروعات تنموية بالرس بقيمة 8. 253 مليون ريال
أمير الباحة يزور مهرجان الورد والعطور.. ومنتجع «الأرض الخضراء»
الجبير: تقرير كالامارد لا أساس له ولن نقبل المساس بسيادة المملكة
النائب العام يستقبل وفد مجلس الشورى ويشيد بدوره الرقابي والتشريعي
مركز الملك سلمان يوزع سلالاً غذائية في اليمن.. و100 طن من التمور لبنغلاديش وغانا.. وينظم ورشة عمل «التواصل في النزاع المسلح والأزمات الإنسانية»
الحكومة اليمنية: الضغط على الحوثيين يحقق التقدم في العملية السياسية
مشروع قرار عربي لتصنيف الحوثيين جماعة إرهابية
تزايد أدلة ضلوع إيران في هجمات الخليج
جونسون يفوز بتصويت الجولة الثانية لخلافة ماي
انفجارات متتالية بمخازن أسلحة الحوثيين في حجة
"الانتقالي" يتعهد بتكوين لجنة انتخابات سودانية محايدة.. والمعارضة تكثف الدعوات للتظاهر
الجيش الأميركي: لغم بحري إيراني وراء الهجوم على ناقلة النفط اليابانية
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