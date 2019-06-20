و أوضحت صحيفة "اليوم" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( ضمان سلامة الملاحة الدولية ) : الـدعوة الـعقلانية والـصائبة الـتي أطلـقها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله - أثناء ترؤسه الجلـسة المعتادة لمجلس الـوزراء يوم أمس الأول الـى المجتمع الـدولـي، بأهمية اتخاذ الإجراءات الـلازمة والـتدابير الحازمة لـضمان سلامة الملاحة الـدولـية، هـي دعوة تجيء انطلاقا من حرص المملكة على أمن واستقرار وسيادة دول المنطقة من جانب وحرصها على استمرارية مصالح دول العالم الاقتصادية من جانب آخر، فسلامة السفن التجارية في عرض المياه الإقليمية لدول المنطقة والناقلة لنفط الخليج العربي الى العديد من دول العالم تعني أهمية الحرص على اقتصادات تلك الـدول وعدم تعرضها لأي هـزة، والـعدوان الإيراني الجائر على تلك السفن كما هو الحال في خليج عمان وقبالة ميناء الفجيرة يمثل انتهاكا صارخا لسلامة الملاحة الدولية التي تعرضت من قبل النظام الإيراني للعدوان.وواصلت : وهو عدوان أدى الـى استنكار دول العالم دون استثناء وأدى الـى التجييش الـذي أقدمت عليه الـولايات المتحدة بالمنطقة كوسيلة رادعة تمنع النظام الإيراني من ممارسة عبثه في المياه الإقلـيمية لـدول المنطقة، مما يلـحق أفدح الأضرار بمصالح تلـك الـدول ومصالـح دول الـعالـم بما فيها الـولايات المتحدة، والانتهاك الإيراني لسلامة الملاحة الدولية يضاف الى سلسلة من الانتهاكات الصارخة لأمن واستقرار المملكة ودول المنطقة، كعدوان الـنظام عبر عملائه في اليمن على مطار أبها الـدولـي وكعدوانه عبر أولئك العملاء السادرين في غيهم على المضخات النفطية السعودية.سلامة الملاحة الدولية لا تهم المملكة فحسب ولكنهاوبينت : تهم دول العالم بأسرها، وإزاء ذلك فإن العسكرة الحالية في المنطقة تعني جاهزية الرد بحزم وحسم على أي تهديد إيراني لتلك الملاحة، على اعتبار أنه تهديد مباشر ليس لمصالح دول المنطقة فحسب بل لمصالح الاقتصاد العالمي، فالردع هو الوسيلة الضامنة لحماية تلـك المصالـح وعدم تعرضها لـلـمخاطر الـتي يمثلـها الـنظام الإيراني من خلال اعتداءاته الـسافرة والجائرة علـى السفن التجارية، وقد ثبت بما لا يقبل الشك استنادا الى أدلـة قاطعة ودامغة أن النظام هو المتورط في عمليات الاعتداءات على ناقلات النفط في مياه الخليج الـعربي، وبالتالي فان الـردع هـو إجراء قانوني مباح لحماية مصالح العالم الاقتصادية من خطر النظام الإيراني وممارساته الغاشمة.وختمت : وسائر دول العالم ترفض الممارسات الإيرانية الإرهابية ضد الـسفن الـتجارية، وتلـك ممارسات لا تصب في قنوات مصالح إيران فهي سياسة غارقة في بؤر الأخطاء ولا يمكن التلويح بها كورقة رابحة لخروج النظام من عنق الزجاجة التي أدخل نفسه فيها وأسفرت عن الحصار المضروب حول طهران، فالحصار جاء نتيجة طبيعية لاستمراره في ركوب رأسه من خلال دعمه لظاهرة الإرهاب ومده لأعوانه في اليمن والجنوب اللبناني وسوريا وغيرها من الدول بالأموال والأسلحة والعناصر لإشعال الحروب والفتن داخل ربوعها، وتصميمه على بناء ترسانته النووية ليهدد بها دول المنطقة والعالم وإقدامه الأخير بالعدوان على ناقلات النفط في المياه الإقليمية الخليجية، ليضع تلك الدول على صفيح ساخن يغلي بصور من الاضطراب والقلق وعدم الاستقرار.// انتهى //06:04ت م0005