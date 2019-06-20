واشنطن 17 شوال 1440 هـ الموافق 20 يونيو 2019 م واسعمّق منتخب مارتينيك لكرة القدم جراح نظيره الكوبي وتغلب عليه 3 / صفر في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الأولى بالدور الأول لبطولة الكأس الذهبية لأمم اتحاد كونكاكاف (أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي) المقامة حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية وكوستاريكا وجامايكا.وأنعش منتخب مارتينيك - الذي خسر صفر / 4 أمام كندا في الجولة الأولى - آماله في المنافسة على التأهل للدور الثاني بعدما حصد أول ثلاث نقاط له في المجموعة ليحتل المركز الثالث بفارق الأهداف خلف المكسيك وكندا.وأنهى منتخب مارتينيك الشوط الأول لصالحه بهدف نظيف سجله يوريس مارفو في نهاية الشوط،وفي الشوط الثاني أضاف ستيفان لودوفيتش وكيفن فورتون الهدفين الآخرين لمارتينيك في الدقيقتين 70 و84 .// انتهى //06:11ت م0006