بيلو هوريزونتي (البرازيل) 17 شوال 1440 هـ الموافق 20 يونيو 2019 م واسأفلت المنتخب الأرجنتيني لكرة القدم من هزيمة جديدة في بطولة كأس أمم أمريكا الجنوبية (كوبا أمريكا 2019) وانتزع تعادلاً صعبًا 1 / 1 مع منتخب باراجواي في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثانية في الدور الأول للبطولة المقامة حاليًا بالبرازيل.وتلقى منتخب الأرجنتين صدمة جديدة حيث حصد نقطة واحدة من مباراتين خاضهما في البطولة حتى الآن حيث سبق له أن افتتح مسيرته في البطولة بالهزيمة صفر / 2 أمام كولومبيا.وحسم منتخب باراجواي الشوط الأول لصالحه بهدف نظيف سجله ريتشارد سانشيز في الدقيقة 37 ، وفي الشوط الثاني سجل ليونيل ميسي هدف التعادل للتانجو من ضربة جزاء في الدقيقة 57 .// انتهى //06:21ت م0007