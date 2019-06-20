بيونغ يانغ 17 شوال 1440 هـ الموافق 20 يونيو 2019 م واسبدأ الرئيس الصيني شي جينبينج اليوم زيارة رسمية إلى بيونغ يانغ عاصمة كوريا الشمالية تستغرق يومين.وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن وفدًا رفيع المستوى يضم وزير الخارجية وانج يي يرافق الرئيس الصيني خلال الزيارة.وتأتي زيارة الرئيس الصيني لبيونج يانغ تلبية لدعوة من الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون الذي زار الصين عدة مرات.// انتهى //06:46ت م0008