طرابلس 17 شوال 1440 هـ الموافق 20 يونيو 2019 م واسأبرزت الصحف الليبية الصادرة اليوم مبادرات عدد من البرلمانيين وكذلك القوى السياسية من التجمع الوطني الليبي، مبينة مبادرة كتلة أعضاء برقة في البرلمان موضحة أن مبادرتها تتضمن تشكيل سلطة جديدة يشارك فيها الجميع باستثناء الجماعات الإرهابية، ووضع حد لهذه المواجهات التي دامت لأكثر من شهرين والعودة إلى طاولة الحوار وتغليب مصلحة الوطن العليا.وأشارت إلى ترحيب رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري بمبادرة رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج بخصوص مستقبل العملية السياسية إذا كانت ستضع حدًا للحرب الدائرة على أعتاب طرابلس.وبينت تصاعد حدة الاشتباكات بين قوات الجيش وقوات حكومة الوفاق في محور مطار طرابلس الدولي مستخدمة مختلف الأسلحة الثقيلة وقصف بالطيران، وكذلك في محور خلة الفرجان جنوب العاصمة، مشيرة إلى سقوط المزيد من القتلى والجرحى من الطرفين.ونقلت دعوة منتدى «التعاون العربي الصيني» الذي انعقد في أبو ظبي جميع الأطراف الليبية إلى الامتناع عن التصعيد العسكري والوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، وأكد الجانبان العربي والصيني دعم تنفيذ الاتفاق السياسي الليبي الموقَّع في الصخيرات ورفض الحل العسكري.وعرجت صحف ليبيا على تأكيد شيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب رفضه التدخلات الخارجية التي تقوم بها بعض الدول في الشأن الليبي وطالبها بالتوقف، مشددًا خلال لقاء مع وفد من القبائل الليبية في مقر المشيخة بالقاهرة ، على دعمه بقوة للجهود الحثيثة الداعية للمّ شمل المجتمع الليبي.// انتهى //07:33ت م0010