الرياض 17 شوال 1440 هـ الموافق 20 يونيو 2019 م واسحسم التعادل الإيجابي 1-1 نتيجة مباراة الأرجنتين وباراجواي، التي أقيمت في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، على ملعب جوفيرنادور ماجاليس، ضمن منافسات الجولة الثانية في المجموعة الثانية بكوبا أمريكا 2019 المقامة حالياً بالبرازيل.وتقدم منتخب باراجواي عن طريق ريتشارد سانشيز في الدقيقة 37، قبل أن يتعادل ليونيل ميسي للأرجنتين من ركلة جزاء في الدقيقة 57.وبهذه النتيجة يرفع منتخب باراجواي رصيده إلى نقطتين في المركز الثاني خلف كولومبيا (6 نقاط) التي ضمنت التأهل في الصدارة، فيما أصبح رصيد الأرجنتين نقطة واحدة في المركز الأخير، بفارق الأهداف عن قطر صاحبة المركز الثالث.// انتهى //08:54ت م0012