الرياض 17 شوال 1440 هـ الموافق 20 يونيو 2019 م واسزار وفد إماراتي مكون من عدة جهات معنية بتقديم الخدمات الصحية والإسعافية والإنقاذ, أمس الأول, مقر هيئة الهلال الأحمر السعودي، وذلك للاطلاع على الخدمات الطبية والإسعافية التي تقدمها هيئة الهلال الأحمر السعودي .وكان في استقبالهم مدير عام الخدمات الطبية والإسعافية بالهيئة الدكتور سطام العنزي، حيث قدم شرحاً مفصلاً عن آلية عمل الهيئة فيما يخص الخدمات الإسعافية والطبية، والأنظمة المعمول بها في غرف عمليات الهلال الأحمر، وكذلك عن آلية عمل مباشرة الحالات الإسعافية واستقبال البلاغات عبر تطبيق "إسعفني"، كما تم عرض استعدادات الهيئة لموسم الحج لهذا العام .// انتهى //09:59ت م0018