الجزائر 17 شوال1440 هـ الموافق 20 يونيو 2019 م واسسلّم فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم 350 طناً من التمور لبرنامج الأغذية العالمي في جمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجزائر عبدالعزيز بن إبراهيم العميريني، و مدير مكتب البرنامج رومان سيروا، وممثلي وزارة المالية وفريق المركز.ووقعّ على مذكرة تسلّم الشحنة من فريق المركز مدير مكتب البرنامج في الجزائر، حيث تعدّ هذه الشحنة التي سُلمّت اليوم جزءاً من تبرع المملكة لبرنامج الأغذية العالمي الذي سيتولى مسؤولية توزيعها في الجزائر.//انتهى//09:59ت م0020