عام / فريق مركز الملك سلمان للإغاثة يسلم 350 طنًا من التمور لبرنامج الأغذية العالمي في الجزائر
الخميس 1440/10/17 هـ الموافق 2019/06/20 م واس
الجزائر 17 شوال1440 هـ الموافق 20 يونيو 2019 م واس
سلّم فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم 350 طناً من التمور لبرنامج الأغذية العالمي في جمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجزائر عبدالعزيز بن إبراهيم العميريني، و مدير مكتب البرنامج رومان سيروا، وممثلي وزارة المالية وفريق المركز.
ووقعّ على مذكرة تسلّم الشحنة من فريق المركز مدير مكتب البرنامج في الجزائر، حيث تعدّ هذه الشحنة التي سُلمّت اليوم جزءاً من تبرع المملكة لبرنامج الأغذية العالمي الذي سيتولى مسؤولية توزيعها في الجزائر.
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09:59ت م
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