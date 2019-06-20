إسلام آباد 17 شوال 1440 هـ الموافق 20 يونيو 2019 م واسقُتل شخص وأصيب 17 آخرون على الاقل، في انفجار وقع الخميس، بمدينة جلال آباد في إقليم نانجارهار شرق أفغانستان.ووقع الحادث بعد انفجار قنبلة مغناطيسية كانت مزروعة في إحدى السيارات.وأفادت وكالة أنباء "خاما برس" الاخبارية الأفغانية نقلاً عن مسؤولين محليين القول: "إن القنبلة كانت مزروعة في سيارة من نوع "تويوتا هيلوكس".وفي الوقت نفسه تشير تقارير إلى أن الانفجار تسبب في مقتل شخص واحد وإصابة 20 آخرين على الاقل.// انتهى //10:56ت م0028