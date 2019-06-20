بغداد 17 شوال 1440 هـ الموافق 20 يونيو 2019 م واسأبرزت الصحف العراقية الصادرة اليوم، الزيارة الرسمية التي قام بها صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، على رأس وفد رسمي للعراق أمس, واصفة الزيارة بالتاريخية والناجحة, ومنوهة باللقاءات والمباحثات التي أجراها مع الرئاسات العراقية الثلاث "رئيس الجمهورية برهم صالح، ورئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي، ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي".وأشارت إلى المباحثات التي أجراها الوزراء العراقيون مع نظرائهم الكويتيين، على هامش الزيارة التي وضعت الأسس لحسم العديد من الملفات المؤجلة بين بغداد والكويت.وركزت صحف الخميس، على البيان الذي أصدره رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي، الذي وجه فيه القوات الأمنية بحفظ أمن وسيادة العراق، وتأكيده منع أية قوة أجنبية أو دولة من العمل أو الحركة على الأرض بدون إذن واتفاق من الحكومة, ومنع أية قوة مسلحة تعمل في إطار القوات العراقية وتحت أمرة القائد العام للقوات المسلحة من أن تكون لها حركة أو عمليات أو مخازن أو صناعات خارج معرفة وإدارة وسيطرة القوات العراقية.وعاودت تسليط الضوء على عزم عدد من الكتل السياسية العراقية في مقدمتها "الحكمة" الذهاب إلى المعارضة الايجابية في مجلس النواب,وتطرقت صحف العراق، إلى مشاريع القوانين المهمة المعروضة للتصويت في مجلس النواب وفي مقدمتها قانوني انتخابات مجالس المحافظات والمحكمة الاتحادية المثيرين للجدل, مبرزة في هذا المجال تباين وجهات نظر الكتل السياسية إزاء بعض فقراتهما.// انتهى //11:03ت م0030