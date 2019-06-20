إسلام آباد 17 شوال 1440 هـ الموافق 20 يونيو 2019 م واسقتلت قوات الأمن الأفغانية ثلاثة عناصر من طالبان، واعتقلت اثنين آخرين، أثناء عمليات جرت في إقليمي بلخ وقندوز.وذكرت مصادر عسكرية مطلعة أن غارة جوية أسفرت عن مقتل ثلاثة من عناصر طالبان في منطقة شار بولاك بإقليم بلخ.وأفادت وكالة أنباء "خاما برس" الإخبارية الأفغانية نقلا عن المصادر القول، إن القوات الخاصة اعتقلت اثنين من مسلحي طالبان خلال عملية جرت في إقليم قندوز.ويشار إلى أن الوضع الأمني في بعض مناطق إقليمي بلخ وقندوز، قد تدهور خلال الأشهر الأخيرة، حيث ينشط مسلحو طالبان في بعض مناطق الإقليمين.// انتهى //11:06ت م0031