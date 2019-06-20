تبوك 17 شوال 1440 هـ الموافق 20 يونيو 2019 م واسنبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من نشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية على منطقة تبوك، تشمل مدينة تبوك ومحافظات البدع والوجه وأملج وتيماء وحقل وضباء، تستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً.من جهتها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك، الجميع إلى اتباع الإرشادات اللازمة في مثل هذه الحالات خاصة لمرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة.// انتهى //11:10ت م0032