جيزان 17 شوال 1440 هـ الموافق 20 يونيو 2019 م واساستأنفت أندية مدارس الحي والأندية الموسمية بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان، فعاليات برنامج "إجازتي" في تسعة وأربعين نادياً للبنين والبنات موزعة على محافظات المنطقة كافة.‎وأوضح المدير العام للتعليم بمنطقة جازان المكلف ياسر بن فتح الدين دويري، أن الأندية تقدم عدداً من البرامج والفعاليات المتنوعة التي تراعي ميول واهتمامات الطلاب والطالبات، مشيراً إلى أنها ستتضمن نشاطات اجتماعية وترفيهية وتعليمية وتطوعية وتقنية وحرفية وغيرها من البرامج التي تلبي احتياجات الطلاب والطالبات، وتضمن استفادتهم من الإجازة الصيفية بشكل مثمر.وأضاف أن برامج ونشاطات تأتي وفق توجيهات سمو أمير منطقة جازان وسمو نائبه، وإستراتيجية وزارة التعليم في الاستثمار الأمثل لأوقات الطلاب والطالبات وأفراد المجتمع والإسهام في تنمية الوطن بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030 في الوصول لمجتمع حيوي، واقتصاد مزدهر، ووطن طموح.وخلص دويري إلى أن الأندية ستقدم أكثر من 710 برامج لأكثر من 50 ألف مستفيد ومستفيدة، مقدماً شكره للعاملين والعاملات في الأندية على جهودهم الكبيرة، متمنياً لهم مزيداً من التميز.// انتهى //11:28ت م0036