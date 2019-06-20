الدرب 17 شوال 1440 هـ الموافق 20 يونيو 2019 م واسوقف مدير عام خدمات المياه بمنطقة جازان المهندس بندر بن ناصر جبر ميدانياً اليوم, على مشاريع خدمات المياه والصرف الصحي المنفذة والجاري تنفيذها ومشاريع الصيانة والتشغيل بمحافظة الدرب والأحياء والقرى التابعة لها, مطلعاً على سير العمل ومستوى التنفيذ بتلك المشاريع.واستهل مدير عام خدمات المياه بجازان الجولة بلقاء وكيل محافظ الدرب أحمد بن حجاب العتودي , وعدد من مشايخ وأهالي المحافظة, وبحث معهم المواضيع المتعلقة بتنفيذ مشاريع المياه والصرف الصحي بالمحافظة ومتابعة مشاريع الصيانة والتشغيل، وغيرها من الموضوعات التي تهم عمل المياه بالمحافظة.وشملت الجولة الميدانية مشروع إحلال وتطوير أشياب جبل عكاد بالدرب , ومحطة ضخ خزان المياه بقرية بحرة , ومحطة الرفع بجوار محطة تحلية الشقيق ومحطة ضخ وأعمال الموقع العام لمشاريع المياه بالمحافظة والخط الناقل للمياه من خزان عكاد إلى خزان حي الكدرة شرق محافظة الدرب, مستمعاً لشرح مفصل عن تلك المشاريع التي تسهم في توفير المياه المحلاة لأهالي الدرب والمراكز والقرى التابعة لها.واختتم مدير عام مياه جازان الجولة بزيارة فرع خدمات المياه بالدرب, حيث اطلع على الخدمات المقدمة للأهالي ومشاريع خدمات المياه المنفذة بمحافظة الدرب بتكلفة إجمالية بلغت أكثر من 211 مليون ريال, والمشاريع الجاري تنفيذها في مجالات المياه والصرف الصحي والتي تشمل مشروع شبكات مياه وخزانات محافظة الدرب وقراها ( المرحلة الثالثة ) ومشروع توريد وتركيب وتشغيل نظام قراءة العدادات والأجهزة عن بعد بمحافظة الدرب ومركز الشقيق والقرى التابعة لهما ومشروع شبكات الصرف الصحي بمدينة الدرب بتكلفة إجمالية بلغت 63.4 مليون ريال.//انتهى//12:21ت م0051