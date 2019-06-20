أبها 17 شوال 1440 هـ الموافق 20 يونيو 2019 م واسدشنت المؤسسة العامة للتقاعد بالتعاون مع مطار بيشة، مساراً خاصاً لخدمة المتقاعدين من أجل تسريع إجراءات السفر المقدمة لهم في المطار.وأوضح مدير فرع المؤسسة بمحافظة بيشة محمد سعيد الاكلبي أن هذه الخطوة تأتي تعزيزاً لتعاون المؤسسة مع الجهات الحكومية والخاصة وامتداداً لمبادرات المؤسسة في تقديم خدمات مميزة للمتقاعدين تحقيقاً لاستراتيجيتها 2022.يذكر أن مطار بيشة سبق أن خصص مسارا آخر لخدمات المشاركين في الحد الجنوبي.// انتهى //12:22ت م0052