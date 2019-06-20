الرياض 17 شوال 1440 هـ الموافق 20 يونيو 2019 م واساستقبل معالي الأمين العام لرابطة العالم الإٍسلامي الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى في مكتبه بالرياض مبعوثة الحكومة الإسبانية للشرق الأوسط إيفا مارتينيز يرافقها سفير مملكة إسبانيا لدى المملكة ألفارو إيرانزو.وتناول اللقاء موضوعات الحوار البناء وتجسير العلاقة بين مختلف الثقافات والاثنيات وفق مفاهيم الوعي التي تمثل مشتركات إنسانية بين الجميع.وأشاد معالي الأمين العام بسياسة الوئام والتعايش في إسبانيا وبما يحظى به المسلمون في إسبانيا من معاملة جيدة وحقوق متكاملة.// انتهى //12:37ت م0055