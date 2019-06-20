صبيا 17 شوال 1440 هـ الموافق 20 يونيو 2019 م واسكثفت بلدية محافظة صبيا، أعمال زراعة وتشكيل الأشجار والنخيل وزهور الزينة وصيانة وتأهيل المسطحات الخضراء والأشجار الدائمة في الحدائق والجزر الوسطية بالشوارع ومداخل المحافظة، لتجميل وتحسين البيئة ضمن خطة العمل التي أعدتها البلدية، ضمن حملة معالجة التشوه البصري والاهتمام بالبيئة والمحافظة عليها.وأوضح رئيس البلدية المكلف الدكتور موسى بن محمد السبعي، أن البلدية نفذت حملة واسعة ومستمرة لأعمال صيانة الحدائق والشوارع العامة، ومتابعة شبكات الري في الحدائق العامة وصيانتها لتسهيل عملية السقيا للمزروعات في حدائق المحافظة، وذلك لتحسين ومعالجة الرقعة الخضراء تلبية لاحتياجات سكان المحافظة.وبين السبعي أن البلدية عملت على تنسيق وزراعة أحواض الزهور في مدخل ومخارج المحافظة وتنظيفها بما يتلاءم مع الشكل الجمالي، مؤكدًا أن العمل مستمر للعناية بالحدائق والتشجير للحفاظ على جمال المحافظة، وتهيئة الوضع البيئي كجزء من أولويات البلدية، داعيًا الأهالي وزوار الحدائق العامة بالاهتمام بالحدائق وعدم العبث بها أو رمي المخلفات فيها مما يشوه من مظهرها العام.// انتهى //12:43ت م0057