تونس 17 شوال 1440 هـ الموافق 20 يونيو 2019 م واسسلطت الصحف التونسية الصادرة اليوم الضوء على ردود الأفعال الواردة عن الأحزاب والجمعيات والشخصيات الرافضة لتنقيح قانون الانتخابات والاستفتاء , مشيرة الى ان هناك مساع للطعن في تعديل القانون الانتخابي من قبل الكتل البرلمانية والنواب في مجلس نواب الشعب التونسي الرافضة لهذا الإجراء .وتابعت تواصل المعارك حول العاصمة طرابلس منذ عدة أشهر بين الفرقاء الليبيين, مضيفة إلى جانب ذلك أنباء تفيد أن عدة مليشيات ستعلن التحاقها بالجيش الليبي قريبًا بكامل أسلحتها.وأوردت صحف الخميس، إعلان لبنان تلقيه دعوة روسية للمشاركة في جولة مفاوضات " أستانة 13 " حول الأزمة السورية المقرر عقدها خلال شهر يوليو بالعاصمة الكازاخية، الذي يهدف الى تسهيل متابعة الجهود المبذولة لإيجاد حل سياسي يساهم في عودة النازحين السوريين إلى بلادهم.وتطرقت إلى تعرض مواقع عسكرية ونفطية في العراق إلى خمس هجمات صاروخية في مواقع متفرقة في البلاد وذلك في ظل استمرار التوتر في المنقطة.ونقلت الصحف في شأن آخر.. تصريحات الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الروماني كلاوس يوهانيس في بوخارست، أكد فيه أنه لا سبيل لاستدامة الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط دون تسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي تسوية عادلة تضمن للشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 م.ورصدت صحف تونس في تقارير أخرى متفرقة، إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بدء حملته الانتخابية لفترة رئاسية ثانية 2020 م، وتأكيد وزيرا خارجية فرنسا وألمانيا أن بلديهما سيزيدان جهودهما من أجل خفض التوتر حيال إيران, وإعلان الأمم المتحدة أنه تم تسجيل أكثرمن 70 مليون لاجئ أو مهاجر خلال سنة 2018 م في العالم.// انتهى //12:48ت م0058