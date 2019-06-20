الرياض 17 شوال 1440 هـ الموافق 20 يونيو 2019 م واسقاد لاعب المنتخب المكسيكي أندريس غواردادو بلاده إلى الفوز على نظيره الكندي 3 ـ 1 في كولورادو ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى لمسابقة الكأس الذهبية لكرة القدم التي ينظمها اتحاد الكونكاكاف (أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي) حتى الثامن من يوليو المقبل.وسجل غواردادو هدفه الأول من تسديدة بعيدة في الدقيقة 54، واتبعه بثانٍ قبل 13 دقيقة من صافرة النهاية، مانحًا منتخب بلاده فوزه الثاني على التوالي بعد الفوز على كوبا بسباعية نظيفة في افتتاح منافسات المجموعة الأولى.وافتتح روبرتو ألفارادو التسجيل في الدقيقة 40 للمنتخب المكسيكي، الساعي لإحراز اللقب للمرة الثامنة في تاريخه, فيما سجل هدف كندا "حاملة اللقب عامي 1985 و2000 " لوكاس كافيليني عند الدقيقة (75)، بعدما تابع تمريرة مهاجم لاغانتواز البلجيكي جوناثان دافيد ليسدد الكرة من تحت الحارس فرانسيسكو أوتشوا.وفي المقابل حافظ منتخب مارتينيك الذي خسر مباراته الأولى أمام كندا برباعية نظيفة، على آمالها بالتأهل للدور التالي بالفوز على كوبا 3-صفر سجلها جوريس مارفو وستيفان أبول وكيفن فورتشون عند الدقائق (45) , (70) , (85).// انتهى //12:51ت م0059