العارضة 17 شوال 1440 هـ الموافق 20 يونيو 2019 م واسأطلق محافظ العارضة الدكتور سلطان بن عجمي بن منيخر أمس، فعاليات مبادرة " سجلني " في نسختها الثانية، التي ينظمها مجلس شباب منطقة جازان ممثلاً في فريق شباب محافظة العارضة، وذلك بساحة الملك سلمان للاحتفالات.وتهدف المبادرة إلى مساعدة خريجي الثانوية العامة في التسجيل عبر البوابات الإلكترونية للجامعات والكليات والمعاهد والقطاعات العسكرية، إضافةً لتقديم الاستشارات والإرشاد الأكاديمي.وأفاد محافظ العارضة بأن المبادرة تعد إحدى ثمرات الدعم التي يحظى بها مجلس شباب المنطقة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقه جازان، وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد، ومتابعتهما الدائمة للأفكار والمشاريع المجتمعية والتنموية التي تخص شباب وشابات المنطقة، داعيًا بهذه المناسبة خريجي الثانوية العامة للحضور والاستفادة من المبادرة.// انتهى //12:54ت م0062