سيول 17 شوال 1440 هـ الموافق 20 يونيو 2019 م واسشارك مركز البحوث والتواصل المعرفي، مؤخرًا، في المؤتمر الدولي الخامس "تحديات اللغة العربية وآدابها في العصر الرقمي" الذي نظمته الجمعية الكورية للغة العربية وآدابها وعُقِدَ في جامعة هانكوك للدراسات الأجنبية في عاصمة كوريا الجنوبية سيول، وذلك يوما 11 و12 من شهر شوال 1440هـ الموافق 14 و15 يونيو 2019م.وأكّد المركز خلال مشاركته على تأييده مثل هذه المؤتمرات التي تعمِّق العمل العلمي الذي يخدم اللغة العربية والاستعراب الآسيوي، ويُسهم في تعميق التواصل المعرفي بين المجتمع الكوري والمجتمعات العربية، وأنَّ المركز يرحب بالتعاون مع الجمعية الكورية في الأعمال البحثية والعلمية المشتركة والترجمة والتدريب وغيرها من الأعمال المعرفية التي تخدم التواصل المعرفي والثقافي والاستعراب الآسيوي ممل يوثق الصلة بين الباحثين السعوديين والكوريين.وأهدى المركز للجمعية الكورية والمشاركين في المؤتمر خلال حفل الافتتاح نسخًا من العددين الأول والثاني من مجلة الاستعراب الآسيوي، مرحبًا بمشاركة الحضور من الآسيويين غير العرب في المجلة التي خصصت لنشر أبحاثهم العلمية المحكَّمة.واستضافت جامعة هانكوك المشاركين من المركز في قسم اللغة العربية في الجامعة، وذلك في جولة خاصة مع رئيس القسم، حيث التقوا مع بعض طلاب القسم الذين أبدوا اهتمامهم بالتواصل مع المؤسسات والمراكز السعودية المهتمة بالاستعراب والتواصل الثقافي والعلمي، إضافة لرغبتهم مواصلة الدراسات العليا في الجامعات السعودية بوصفها الخيار الأول لهم في تعلّم اللغة العربية.//انتهى//13:02ت م0063