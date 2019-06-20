بيروت 17 شوال 1440 هـ الموافق 20 يونيو 2019 م واسوصل وفد مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية برئاسة مساعد المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية للعمليات والبرامج المهندس أحمد بن على البيز إلى بيروت في زيارة تفقديه التقى خلالها مسؤولي وممثلي منظمات المجتمع المدني التي تعمل في لبنان لبحث المشاريع الإنسانية التي ينفذها المركز لصالح اللاجئين السوريين هناك، ولمعرفة احتياجاتهم الإنسانية.والتقى وفد المركز خلال الزيارة سماحة مفتي منطقة عكار بشمال لبنان الشيخ زيد محمد بكار ، وجرى خلال اللقاء بحث الأمور ذات الاهتمام المشترك المتعلقة بالشؤون الإنسانية والإغاثية.وأشاد الشيخ زيد بكار بالمستوى المهني المميز لمركز الملك سلمان للإغاثة ودوره في خدمة العمل الإنساني في شتى أنحاء العالم وبالأخص لبنان.وتأتي هذه الزيارة امتدادًا للجولات الميدانية التي يقوم بها منسوبو المركز لمتابعة سير العمل في المشاريع المنفذة في العديد من الدول.// انتهى //13:02ت م0064