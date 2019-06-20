أبوعريش 17 شوال 1440 هـ الموافق 20 يونيو 2019 م واستصدرت برامج تأهيل الشباب لريادة الأعمال والأعمال التطوعية وإقامة المنصات الحوارية المتخصصة في تمكين الشباب والقضايا الاجتماعية والثقافية والرياضية، أولويات مجلس إدارة لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بمحافظة أبوعريش، وذلك خلال اجتماعها الدوري أمس، برئاسة رئيس المجلس عبده راجحي.وأوضح راجحي أن المجلس اعتمد أيضاً الخطة التنفيذية لفعاليات البرنامج الصيفي للعام الحالي بمركز تنمية الطفل التابع للجنة، حيث يقدم المركز برامج لتدريب الأطفال وتنمية مهاراتهم في الحياة وتنمية القدرات الإبداعية لديهم، من خلال أركان متخصصة تشمل الحاسب الآلي واللغة الإنجليزية والقيم والسلوك والقراءة والثقافة والمهارات الإبداعية والمرح والترفيه، وذلك بهدف استغلال أوقات الإجازة وتحقيق الفائدة للأطفال، إلى جانب اعتماد الخطة التنفيذية للبرنامج النوعي "فذة" بمركز الفتاة في أبوعريش، والذي يهدف لتأهيل 25 فتاة لقيادة العمل الاجتماعي في المحافظة من خلال تنفيذ عدد من الدورات التدريبية المتخصصة في مجال قيادة فرق العمل وإعداد المبادرات وغيرها من الدورات.وأشار رئيس المجلس إلى أن الاجتماع تضمن مجموعة من التوصيات والقرارات الهادفة لتطوير عمل اللجنة، إضافةً إلى الآلية المقترحة للعمل في تنفيذ البرنامج الخاص لتأهيل وتوظيف 50 يتيماً ويتيمة، وذلك وَفْق الاتفاقية التي وقعتها اللجنة خلال رمضان المنصرم مع مؤسسة الراجحي الإنسانية، التي تشمل‏ تنفيذ دورات تدريبية، والبحث عن فرص عمل مناسبة للأيتام، وإعدادهم وتأهيلهم لسوق العمل، إلى جانب تنفيذ دورات في الإرشاد المهني والتأهيل لسوق العمل، ودورات في المهارات الشخصية والسكرتارية والأعمال المكتبية، والحاسب الآلي وسرعة الطباعة.وأثنى رئيس مجلس إدارة اللجنة على جهود جميع الأعضاء وإسهاماتهم الفاعلة في تطوير عمل اللجنة، متمنياً مزيداً من التوفيق للجميع.// انتهى //13:52ت م0091