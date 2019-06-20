الرياض 17 شوال 1440 هـ الموافق 20 يونيو 2019 م واسيسعى حامل اللقب البريطاني لويس هاميلتون إلى قيادة فريقه مرسيدس لتحقيق فوزه الثامن توالياً عندما يخوض الأحد المقبل غمار منافسات جائزة فرنسا الكبرى على حلبة بول ريكار دو كاستيليه، "المرحلة الثامنة من بطولة العالم للفورمولا واحد".ويدخل بطل العالم خمس مرات السباق الفرنسي مع أفضلية فوزه بلقب العام الماضي، بعد عودة جائزة فرنسا إلى روزنامة البطولة للمرة الأولى منذ 10 أعوام حين كان تنظيمها على حلبة مانيي ـ كور، على أمل أن يحقق هاميلتون فوزه الرابع توالياً والسادس منذ مطلع العام الحالي والـ 79 في مسيرته.ويقام سباق فرنسا على وقع ترددات العقوبة التي حصل عليها سائق فيراري الألماني سيباستيان فيتل في كندا، بإضافة خمس ثوانٍ إلى توقيته، حرمته من الفوز لصالح هاميلتون بالرغم من اجتيازه خط النهاية في المركز الأول، بعدما عدت لجنة المفوضين الرياضيين أن عودة بطل العالم أربع مرات إلى الحلبة بعد انزلاق سيارته في اللفة 48 كانت "غير آمنة" وضيق الخناق على هاميلتون الذي كاد يحتك بالحائط.ويخوض هاميلتون سباق فرنسا متسلحاً بفارق كبير في صدارة ترتيب السائقين إذ يبتعد عن زميله بوتاس بفارق 29 نقطة (162 مقابل 133)، بينما يتأخر فيتل بفارق 62 نقطة، علما أن الألماني سيكون حاضرًا على الحلبة الفرنسية على متن سيارة أدخل عليها فريقه المزيد من التحديثات.وسيعتمد فيراري على سائقه الشاب شارل لوكلير القادم من موناكو لردم الفجوة بينه وبين مرسيدس في ترتيب الصانعين حيث يتأخر بفارق 123 نقطة بعد 7سباقات فقط لم يحقق خلالها الفوز.// انتهى //13:52ت م0093