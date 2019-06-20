ينبع 17 شوال 1440هـ الموافق 20 يونيو 2019 م واسقام الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بينبع المهندس عدنان بن عايش العلوني اليوم, بزيارة ميدانية لمحطة الطاقة والتحلية التابعة لشركة "مرافق" بينبع الصناعية .وشملت الجولة وحدات إنتاج الطاقة وتحلية مياه البحر, ومحطات معالجة الصرف الصحي والصناعي، حيث استمع العلوني والوفد المرافق لشرح من المهندسين المختصين في الشركة عن الأعمال القائمة في المحطة وتقنيات معالجة مياه الصرف الصحي والصناعي التي تتميز بها مدينة ينبع الصناعية.// انتهى //13:55ت م0094