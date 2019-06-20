الدمام 17 شوال 1440 هـ الموافق 20 يونيو 2019 م واسأعلن فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية ممثلاً في الإدارة العامة لخدمات المياه بمحافظة القطيف اليوم، عن إيقاف المياه المحلاة في محافظة القطيف وقراها مساء يوم غدٍ الجمعة لمدة يومين، وذلك لتنفيذ ربط خزانات المياه مع الخط الناقل الرئيسي للمياه في محافظة القطيف.وأوضحت الإدارة العامة للمياه بمحافظة القطيف, أنه سيتم تعويض المياه المحلاة في المحافظة بمياه الآبار، حاثةً على أهمية ترشيد استهلاك المياه، وموجهة إلى أنه سيتم تزويد المشتركين بالمياه عن طريق صهاريج المياه عبر الاتصال على الرقم الموحد 939.// انتهى //14:33ت م0097