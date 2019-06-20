مسقط 17 شوال 1440 هـ الموافق 20 يونيو 2019 م واسعقدت لجنة الهيئة الاستشارية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بمقر الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بمسقط اليوم، اجتماعها السادس لدراسة موضوع (المرأة والتنمية الشاملة).وصادقت اللجنة خلال الاجتماع على محضر اجتماعها الخامس، كما ناقشت مشروع تقرير اللجنة المزمع رفعه إلى الهيئة الاستشارية في اجتماعها القادم في سبتمبر 2019.// انتهى //14:33ت م0098